ЗАМАНА - В останках утконосого динозавра нашли сохранившиеся следы ДНК

В останках утконосого динозавра нашли сохранившиеся следы ДНК

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03 марта, 2020. Вторник 09:19
В останках утконосого динозавра нашли сохранившиеся следы ДНК

В верхних костях затылка молодого гипакрозавра были найдены хондроциты (клетки хрящей). По своему виду они напоминают подобные клетки современных птиц. В них, помимо этого, обнаружены ядра с ДНК фрагментами.

В останках утконосого динозавра нашли сохранившиеся следы ДНК
Происшествия

Как сообщает сетевой источник National Science Review, ДНК сохраняются довольно продолжительное время. Современные методики помогают распознать фрагменты клеток, биополимеров. У тираннозавров получалось обнаруживать остеоциты с остатками белков. Спустя несколько миллионов лет получается находить лишь отдельные нуклеотиды ДНК.

Исследователями были сделаны гистологические препараты, после чего они хорошо изучили молодого животного. У молодняка легче обнаружить хрящ в затылочных костях вследствие хрящевого происхождения. Структуру затылочных костей сравнили с одноименной костью птенца, возраст которого составляет 8-10 месяцев. Скорее всего, ДНК сохранялось достаточно долго вследствие того, что он находился в конденсированном состоянии.

 

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