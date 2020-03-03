В останках утконосого динозавра нашли сохранившиеся следы ДНК

В верхних костях затылка молодого гипакрозавра были найдены хондроциты (клетки хрящей). По своему виду они напоминают подобные клетки современных птиц. В них, помимо этого, обнаружены ядра с ДНК фрагментами.

Как сообщает сетевой источник National Science Review, ДНК сохраняются довольно продолжительное время. Современные методики помогают распознать фрагменты клеток, биополимеров. У тираннозавров получалось обнаруживать остеоциты с остатками белков. Спустя несколько миллионов лет получается находить лишь отдельные нуклеотиды ДНК.

Исследователями были сделаны гистологические препараты, после чего они хорошо изучили молодого животного. У молодняка легче обнаружить хрящ в затылочных костях вследствие хрящевого происхождения. Структуру затылочных костей сравнили с одноименной костью птенца, возраст которого составляет 8-10 месяцев. Скорее всего, ДНК сохранялось достаточно долго вследствие того, что он находился в конденсированном состоянии.