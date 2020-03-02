ЗАМАНА - В Дагестане дымят два мусорных полигона

В Дагестане дымят два мусорных полигона

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02 марта, 2020. Понедельник 16:07
В Дагестане дымят два мусорных полигона

Два мусорных полигона дымят в Кизляре и Хивском районе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по РД.

В Дагестане дымят два мусорных полигона
Происшествия

Открытого горения нет. Для того, чтобы засыпать свалки землёй привлекают муниципальную технику.

В соответствии с информацией, представленной источником, вследствие сильного задымления и сгустившегося тумана на дорогах плохая видимость.

 

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