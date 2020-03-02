Открытого горения нет. Для того, чтобы засыпать свалки землёй привлекают муниципальную технику.
В соответствии с информацией, представленной источником, вследствие сильного задымления и сгустившегося тумана на дорогах плохая видимость.
Два мусорных полигона дымят в Кизляре и Хивском районе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по РД.
Открытого горения нет. Для того, чтобы засыпать свалки землёй привлекают муниципальную технику.
В соответствии с информацией, представленной источником, вследствие сильного задымления и сгустившегося тумана на дорогах плохая видимость.
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