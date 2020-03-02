ЗАМАНА - Жители Дербента простились с ветераном Великой Отечественной войны Марией Присяжненко

Жители Дербента простились с ветераном Великой Отечественной войны Марией Присяжненко

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02 марта, 2020. Понедельник 15:48
Жители Дербента простились с ветераном Великой Отечественной войны Марией Присяжненко

Накануне, 1 марта, жители города Дербент простились с ветераном Великой Отечественной войны Присяжненко Марией Алексеевной.

Жители Дербента простились с ветераном Великой Отечественной войны Марией Присяжненко
Происшествия

29 февраля, на 94 году жизни она скончалась.

Траурный митинг, который был посвящён памяти ветерана, открыл военный комиссар городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского Района республики Дагестан Адиль Кулиев. Он отметил, что это невосполнимая потеря как для её семьи, так и для всего Дербента.

Подробную информации о происшествии вы можете прочесть здесь

 

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