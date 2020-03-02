Медики обнаружили новый тип шизофрении

Выяснилось, что шизофрения бывает не только классической, а выявленный новый тип, поможет эффективнее бороться с ней. Как оказалось, есть второй тип шизофрении.

Это удалось выяснить после изучения снимков мозга огромного количества пациентов. Оказалось, что у 40% из них мозг выглядит аналогично мозгу здоровых людей. Данная шизофрения и стала вторым типом, который необходимо лечить не так, как классическую.

Следует отметить, что шизофрения — это болезнь, при которой возникают галлюцинации, бред, когнитивные расстройства и прочее, но симптомы и их наборы могут различаться в зависимости от особенностей индивида. Предполагается, вследствие того, что раньше не учитывали признаки и состояние мозга больных с таким заболеванием, прогресс в данном направлении был слабым.