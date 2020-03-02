В Екатеринбурге пес нашел череп мужчины, пропавшего 14 февраля
- Автор Мадина
- 02 марта, 2020. Понедельник 00:00
В Екатеринбурге граждане одного из домов обнаружили во дворе собаку, грызшую череп человека, передает портал e1.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
Как сообщили в полиции, обглоданное собакой тело обнаружили на территории кладбища. При исследовании трупа в кармане одежды обнаружили документы на имя мужчины, который пропал без вести 14 февраля. При этом, по информации от родственников, связь с ним была потеряна еще 26 января. Возле трупа были найдены шприцы. Следственный комитет по Свердловской области начал проверку. В полиции сообщили, что следов насильственной смерти нет.
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