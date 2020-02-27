В Дагестане оправдан обвиняемый в убийстве человека

Стоит напомнить, что инцидент случился 14 апреля 2018 года. Около 11 ночи в махачкалинском ресторане «Викинг» произошла драка между гостями и охранниками кафе. В заведение приехал обвиняемый, который, согласно информации уголовного дела, начал защищать своего брата. Заметив целящегося в брата мужчину, обвиняемый сделал несколько выстрелов из пистолета, ранив охранника заведения и убив 40-летнего мужчину.

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 105; ч. 1 ст. 213; и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело в отношении обвиняемого решалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые своим решением оправдали мужчину по всем пунктам обвинения.

При этом, как передает пресс-служба Верховного суда Дагестана, решение присяжных обязывает судью оправдать мужчину и освободить его из-под стражи в зале судебного заседания.

Финальный суд по делу пройдет в марте 2020 года.