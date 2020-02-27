Экс-глава села Ботлих получил за мошенничество три года условно

Ботлихский районный суд приговорил экс-главу района, Магомедрасула Османова, к 3 годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тыс. рублей за мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщил "Замана" источник в правоохранительных органах.

Известно, что Османова задержали осенью, в октябре 2019 года, по делу о мошенничестве. В соответствии с данными следствия, обвиняемый, будучи директором Комплексного центра соцобеспечения населения в Ботлихском районе незаконно начислил заработную плату в размере примерно 1,2 млн рублей своей матери и супруге, в то время как они не были сотрудниками этого госучреждения.