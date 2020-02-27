ЗАМАНА - Экс-глава села Ботлих получил за мошенничество три года условно

Экс-глава села Ботлих получил за мошенничество три года условно

Автор
27 февраля, 2020. Четверг 00:19
Экс-глава села Ботлих получил за мошенничество три года условно

Ботлихский районный суд приговорил экс-главу района, Магомедрасула Османова, к 3 годам лишения свободы  и штрафу в размере 50 тыс. рублей за мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщил "Замана" источник в правоохранительных органах.

Экс-глава села Ботлих получил за мошенничество три года условно
Происшествия

Известно, что Османова задержали осенью, в октябре 2019 года, по делу о мошенничестве. В соответствии с данными следствия, обвиняемый, будучи директором Комплексного центра соцобеспечения населения в Ботлихском районе незаконно начислил заработную плату в размере примерно 1,2 млн рублей своей матери и супруге, в то время как они не были сотрудниками этого госучреждения.

 

Прочитано 27 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top