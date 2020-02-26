Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 306 (Заведомо ложный донос о совершении преступления) УК РФ, сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
По информации следствия, мужчина, дабы не платить транспортный налог за свою машину, обратился в ОМВД России по Буйнакскому району с фейковым заявлением о ее краже.
При проверке, проведенной по факту его заявления, сотрудники полиции обнаружили, что мужчина сдал автомобиль в один из пунктов по разбору машин в Хасавюрте.
Мужчина свою вину полностью подтвердил и раскаялся. Уголовное дело отправлено в Буйнакский районный суд.