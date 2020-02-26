Дагестанец заявил об угоне своей машины, чтобы не платить за нее налог

58-летний мужчина из села Чиркей Буйнакского района РД предстанет перед судом из-за того, что подал заявление в полицию об угоне своего автомобиля, дабы не платить за него транспортный налог.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 306 (Заведомо ложный донос о совершении преступления) УК РФ, сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

По информации следствия, мужчина, дабы не платить транспортный налог за свою машину, обратился в ОМВД России по Буйнакскому району с фейковым заявлением о ее краже.

При проверке, проведенной по факту его заявления, сотрудники полиции обнаружили, что мужчина сдал автомобиль в один из пунктов по разбору машин в Хасавюрте.

Мужчина свою вину полностью подтвердил и раскаялся. Уголовное дело отправлено в Буйнакский районный суд.