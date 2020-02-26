ЗАМАНА - NASA пропустило 11 опасных для Земли астероидов

NASA пропустило 11 опасных для Земли астероидов

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26 февраля, 2020. Среда 00:00
NASA пропустило 11 опасных для Земли астероидов

NASA упустило 11 возможно опасных астероидов, которые были способны в ближайшее время упасть на Землю. Ученые компании обнаружили это только после того, как их оповестила о происшествии система с искусственным интеллектом в основе, передает «Ридус».

NASA пропустило 11 опасных для Земли астероидов
Происшествия

В процессе мониторинга было обращено внимание на объекты, поперечник которых больше 100 метров, и которые в скором времени приблизятся к Земле на расстояние 4,7 миллиона миль.

Выяснилось, что ученые NASA, составляя список возможно опасных астероидов, упустили 11 из них. В список астероиды добавила система искусственного интеллекта. Сейчас в NASA воплощают систему контроля над астероидами, а также продумывают стратегию экстренного реагирования на тот случай, если астероид приблизится к Земле на опасное расстояние.

Стоит напомнить, что последнее серьезное падение астероида произошло 15 февраля 2013 года, когда он упал в Челябинске.

 

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