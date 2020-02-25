На видео мужчина в окружении учеников сидит на парте, покачивается на ней, а затем падает.
Учитель технологии одной из школ города Азнакаево в Татарстане был уволен по результатам служебного расследования. Напомним, что ранее в соцсетях быстро распространилось видео, где он вёл себя неадекватно.Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки республики.
На видео мужчина в окружении учеников сидит на парте, покачивается на ней, а затем падает.
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