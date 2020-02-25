ЗАМАНА - Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали

Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали

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25 февраля, 2020. Вторник 13:22
Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
Сотрудники спасательных служб устранили пожар на 3 и 4 этажах строения в Махачкале, где загорелись офисные помещения, но огонь по наружной обшивке поднимается до 9-го этажа, передает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.
Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
Происшествия
Усердием пожарных служб идет проливка и разборка чердака и кровли. Возгорания на 3 и 4 этажах устранены, сообщают в МЧС.
Как передают, в ликвидации пожара участвует 40 человек и 11 единиц техники.
 
В здании 3 этаж работал как офисный. Все другие этажи в скором времени должны были начать работу в качестве торговых площадок. Также, МЧС сообщает, что в Махачкале загорелось еще одно здание. Ранее мы писали, что в Махачкале загорелись два здания, прочитать можно тут.

 

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