Сотрудники спасательных служб устранили пожар на 3 и 4 этажах строения в Махачкале, где загорелись офисные помещения, но огонь по наружной обшивке поднимается до 9-го этажа, передает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.



Усердием пожарных служб идет проливка и разборка чердака и кровли. Возгорания на 3 и 4 этажах устранены, сообщают в МЧС.