Пожар в офисных помещениях в Махачкале ликвидировали
- Автор Мадина
- 25 февраля, 2020. Вторник 13:22
Сотрудники спасательных служб устранили пожар на 3 и 4 этажах строения в Махачкале, где загорелись офисные помещения, но огонь по наружной обшивке поднимается до 9-го этажа, передает пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.
Усердием пожарных служб идет проливка и разборка чердака и кровли. Возгорания на 3 и 4 этажах устранены, сообщают в МЧС.
Как передают, в ликвидации пожара участвует 40 человек и 11 единиц техники.
В здании 3 этаж работал как офисный. Все другие этажи в скором времени должны были начать работу в качестве торговых площадок. Также, МЧС сообщает, что в Махачкале загорелось еще одно здание. Ранее мы писали, что в Махачкале загорелись два здания, прочитать можно тут.