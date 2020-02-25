Россиянка убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек

По одной из версий следствия, убийство ребенка случилось 9 мая 2019 года. Пребывавшая в пьяном состоянии 28-летняя мать заметила, что ее ребенок, который ел булочку, накрошил. Мать начала засовывать девочке в рот куски булки и собранные крошки. В итоге ребенок задохнулся и скончался.

После этого парень убийцы вытащил труп девочки из дома и спрятал. Через 10 дней сожитель женщины умер из-за алкогольной интоксикации. Об убийстве стало известно спустя месяц. Подруга женщины начала спрашивать о местонахождении девочки и скоро позвонила в полицию. По информации следствия, мать девочки в начале не признавала свою вину и утверждала, что ее дочку убил сожитель, но позже она все-таки сделала признание.