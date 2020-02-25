ЗАМАНА - В Махачкале произошли 2 пожара

В Махачкале произошли 2 пожара

Автор
25 февраля, 2020. Вторник 13:02
В Махачкале произошли 2 пожара В Махачкале произошли 2 пожара В Махачкале произошли 2 пожара

2 пожара с сильным дымом случились в Махачкале, сообщает РГВК "Дагестан".

В Махачкале произошли 2 пожара
Происшествия

Как сообщает МЧС, пожар начался в павильоне, находящемся рядом с торговым центром Пассаж, на Ярагского, также загорелся дом №21 по проспекту Петра I. Сообщают, что там размещаются офисы. Загорелась внутренняя обшивка 3 и 4 этажей 9-этажного строения. На местах пожара ведут работы спасательные службы и пожарные расчеты. По полученной информации, жертв и пострадавших нет. 

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top