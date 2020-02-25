В Махачкале произошли 2 пожара

Как сообщает МЧС, пожар начался в павильоне, находящемся рядом с торговым центром Пассаж, на Ярагского, также загорелся дом №21 по проспекту Петра I. Сообщают, что там размещаются офисы. Загорелась внутренняя обшивка 3 и 4 этажей 9-этажного строения. На местах пожара ведут работы спасательные службы и пожарные расчеты. По полученной информации, жертв и пострадавших нет.