ЗАМАНА - В Дагестане более 81 тыс. человек остались без света из-за непогоды

В Дагестане более 81 тыс. человек остались без света из-за непогоды

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25 февраля, 2020. Вторник 11:41
В Дагестане более 81 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Из-за сильного ветра без электричества остались более 81 тыс. человек в 116 населенных пунктах в Дагестане, сообщается в ТАСС.

В Дагестане более 81 тыс. человек остались без света из-за непогоды
Происшествия

К аварийно-восстановительным работам привлекли 22 бригады, которые состоят из 68 человек и 23 единиц спецтехники.

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