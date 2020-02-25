К аварийно-восстановительным работам привлекли 22 бригады, которые состоят из 68 человек и 23 единиц спецтехники.
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Из-за сильного ветра без электричества остались более 81 тыс. человек в 116 населенных пунктах в Дагестане, сообщается в ТАСС.
К аварийно-восстановительным работам привлекли 22 бригады, которые состоят из 68 человек и 23 единиц спецтехники.
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