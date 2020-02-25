ЗАМАНА - В Цунтинском районе Дагестана сгорело 4 дома

В Цунтинском районе Дагестана сгорело 4 дома

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25 февраля, 2020. Вторник 01:23
В Цунтинском районе Дагестана сгорело 4 дома

Из-за пожара, который произошёл в селе Махалотли Цунтинского района РД, сгорело четыре дома. Данную информацию сообщает издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на пресс-службу МЧС России по РД.

В Цунтинском районе Дагестана сгорело 4 дома
Происшествия

Отметим, что в настоящее время пожар полностью локализовали, на месте происшествия работает один пожарный расчёт и 150 добровольцев.

Среди населения не выявлено ни одного пострадавшего.

 

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