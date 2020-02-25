В Цунтинском районе Дагестана сгорело 4 дома

Из-за пожара, который произошёл в селе Махалотли Цунтинского района РД, сгорело четыре дома. Данную информацию сообщает издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на пресс-службу МЧС России по РД.

Отметим, что в настоящее время пожар полностью локализовали, на месте происшествия работает один пожарный расчёт и 150 добровольцев.

Среди населения не выявлено ни одного пострадавшего.