Отметим, что в настоящее время пожар полностью локализовали, на месте происшествия работает один пожарный расчёт и 150 добровольцев.
Среди населения не выявлено ни одного пострадавшего.
Из-за пожара, который произошёл в селе Махалотли Цунтинского района РД, сгорело четыре дома. Данную информацию сообщает издание "Махачкалинские известия", ссылаясь на пресс-службу МЧС России по РД.
Отметим, что в настоящее время пожар полностью локализовали, на месте происшествия работает один пожарный расчёт и 150 добровольцев.
Среди населения не выявлено ни одного пострадавшего.
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