ЗАМАНА - Жителей Махачкалы хотят обязать устранить незаконные ограждения

Жителей Махачкалы хотят обязать устранить незаконные ограждения

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20 февраля, 2020. Четверг 15:36
Жителей Махачкалы хотят обязать устранить незаконные ограждения Жителей Махачкалы хотят обязать устранить незаконные ограждения Жителей Махачкалы хотят обязать устранить незаконные ограждения

Накануне исполняющий обязанности руководителя Кировского района Махачкалы Арсен Базанов устроил проверку дворовых территорий района, в которых планируют начать работы по модернизации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Жителей Махачкалы хотят обязать устранить незаконные ограждения
Происшествия

Администрация Кировского района столицы Дагестана передает об обнаружении самозахватов внутри дворов многоквартирных домов, где в этом году будут проводить модернизацию по проекту «Формирование комфортной городской среды».  

Самозахваты, по заявлению пресс-службы администрации района, найдены во дворах по ул. Магомедтагирова, 180 «а» и Каммаева.

Их организаторов обязали в срочном порядке убрать ограждения, либо за это дело возьмутся службы Махачкалы «Если инициаторы возведения таких оград не устранят их, то нам придется сделать это с привлечением служб города. Скорее всего, до этого не дойдет и эти люди сами поймут, что все это делается ради комфорта самих граждан», заметил Базанов.

 

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