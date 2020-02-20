Жителей Махачкалы хотят обязать устранить незаконные ограждения

Накануне исполняющий обязанности руководителя Кировского района Махачкалы Арсен Базанов устроил проверку дворовых территорий района, в которых планируют начать работы по модернизации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Администрация Кировского района столицы Дагестана передает об обнаружении самозахватов внутри дворов многоквартирных домов, где в этом году будут проводить модернизацию по проекту «Формирование комфортной городской среды».



Самозахваты, по заявлению пресс-службы администрации района, найдены во дворах по ул. Магомедтагирова, 180 «а» и Каммаева.

Их организаторов обязали в срочном порядке убрать ограждения, либо за это дело возьмутся службы Махачкалы «Если инициаторы возведения таких оград не устранят их, то нам придется сделать это с привлечением служб города. Скорее всего, до этого не дойдет и эти люди сами поймут, что все это делается ради комфорта самих граждан», заметил Базанов.