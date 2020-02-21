В почтовом грузовике нашли банку с человеческим мозгом

На пересечении Канады и США остановили почтовый грузовик, внутри которого обнаружили банку с мозгом человека, сообщила газета The New York Post.

В пятницу, 14 февраля, сотрудники пограничного пункта Port Huron, американский штат Мичиган, задержали грузовик для перевозки почты, когда осматривали его салон. В салоне грузовика они обнаружили банку с человеческим мозгом, на которой была надпись «Антикварный образец для обучения».

Водитель грузовика заявил, что перевозил банку из города Торонто, Канада, в американский город Кеноша, штат Висконсин. Полицейские заметили, что к банке с мозгом не прилагалось документов. «При перевозке подобного груза нужно иметь разрешение на этот», — отметил директор Port Huron Майкл Фокс (Michael Fox).