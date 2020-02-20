ЗАМАНА - В Махачкале на застройщика возбуждено уголовное дело

В Махачкале на застройщика возбуждено уголовное дело

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20 февраля, 2020. Четверг 09:03
В Махачкале на застройщика возбуждено уголовное дело

В Махачкале прокуратурой Ленинского района начато уголовное дело в отношении организации, которая вне закона собрала у жителей города больше 10 миллионов рублей на постройку многоквартирного дома. 

В Махачкале на застройщика возбуждено уголовное дело
Происшествия

Как сообщила прокуратура Дагестана, обвиняемый в 2016 году без законного права на постройку и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя собрал больше 10 миллионов рублей на постройку многоквартирного дома по улице Химшоссе, 8, участок «б».

От обманутых жителей в прокуратуру Ленинского района Махачкалы пришло коллективное заявление.

В отношении застройщика начато уголовное дело за незаконную деятельность и получение денежных средств жителей в нарушение требований законов России об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

 

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