В Махачкале прокуратурой Ленинского района начато уголовное дело в отношении организации, которая вне закона собрала у жителей города больше 10 миллионов рублей на постройку многоквартирного дома.

Как сообщила прокуратура Дагестана, обвиняемый в 2016 году без законного права на постройку и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя собрал больше 10 миллионов рублей на постройку многоквартирного дома по улице Химшоссе, 8, участок «б».

От обманутых жителей в прокуратуру Ленинского района Махачкалы пришло коллективное заявление.

В отношении застройщика начато уголовное дело за незаконную деятельность и получение денежных средств жителей в нарушение требований законов России об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.