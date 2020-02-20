ЗАМАНА - Российскую школьницу обвинили в убийстве бабушки из-за замечания

Российскую школьницу обвинили в убийстве бабушки из-за замечания

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20 февраля, 2020. Четверг 00:00
Российскую школьницу обвинили в убийстве бабушки из-за замечания

В Кисловодске 14-летнюю девочку арестовали из-за убийства бабушки на почве ссоры, сообщает Лента.ру.

Российскую школьницу обвинили в убийстве бабушки из-за замечания
Происшествия

Как сообщают, преступление случилось 13 февраля. Между бабушкой и внучкой произошла ссора из-за плохой уборки. Когда 59-летняя бабушка сделала подростку замечание, внучка вышла из себя и схватила нож — им она несколько раз ударила бабушку, а потом пошла к своей подруге. От полученных ударов ножом бабушка умерла.

Ее труп обнаружили на следующий день, 14 февраля. В этот же день девочку арестовали. Было начато уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). 15 февраля суд арестовал подростка.

 

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