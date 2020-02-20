Российскую школьницу обвинили в убийстве бабушки из-за замечания

Как сообщают, преступление случилось 13 февраля. Между бабушкой и внучкой произошла ссора из-за плохой уборки. Когда 59-летняя бабушка сделала подростку замечание, внучка вышла из себя и схватила нож — им она несколько раз ударила бабушку, а потом пошла к своей подруге. От полученных ударов ножом бабушка умерла.

Ее труп обнаружили на следующий день, 14 февраля. В этот же день девочку арестовали. Было начато уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). 15 февраля суд арестовал подростка.