ЗАМАНА - На базе онкоцентра Дагестана построят четыре новых корпуса

На базе онкоцентра Дагестана построят четыре новых корпуса

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18 февраля, 2020. Вторник 15:42
На базе онкоцентра Дагестана построят четыре новых корпуса

На неделе прошла встреча главы министерства здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова с главным онкологом региона и главным врачом РКБ Газиявом Мусаевым. В процессе разговора обсудили темы увеличения результативности работы онкологической службы в РД.

На базе онкоцентра Дагестана построят четыре новых корпуса
Происшествия

 В 2019 году начнут постройку 2-х новых корпусов. В 1-м корпусе разместят 2 линейных ускорителя, а 2-й корпус - 3-х этажное здание блока лучевой диагностики, в котором установят магниторезонансную томографию (МРТ), мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ), цифровой маммограф, рентген аппарат и другую технику.

В 2021-2022 годы планируют построить еще 2 корпуса: центр ПЭТ КТ и корпус со стационаром на 150 мест.

Также, как было упомянуто на встрече, до 2024 года планируют открыть еще 3 центра амбулаторной онкологической помощи.

 

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