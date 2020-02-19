ЗАМАНА - Пьяный житель Омска на спор обезглавил знакомого

Пьяный житель Омска на спор обезглавил знакомого

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19 февраля, 2020. Среда 01:00
Пьяный житель Омска на спор обезглавил знакомого

Сотрудники полиции Омска арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве своего 61-летнего знакомого. Информацию об этом передает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Омской области в понедельник, 17 февраля.

Пьяный житель Омска на спор обезглавил знакомого
Происшествия

Как сообщает полиция, 14 февраля поздним вечером в квартире дома по Железнодорожной улице был обнаружен обезглавленный труп мужчины.

Как подозревает следствие, во время питья спиртного ранее судимый 51-летний владелец квартиры несколько раз поранил ножом приятеля, после чего тот погиб. Далее преступник отрубил голову от тела и попытался убрать следы злодеяния. Но в дом пришла сожительница подозреваемого и, обнаружив мертвое тело, вызвала полицию.

Замечают, что на допросе мужчина признался в преступлении. Он заявил, что так пытался доказать, что он способен убить человека (Современный Раскольников из "Преступления и наказания" Достоевского).

В полиции отметили, что начато уголовное дело, расследование будет идти дальше.

 

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