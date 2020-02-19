Как сообщает полиция, 14 февраля поздним вечером в квартире дома по Железнодорожной улице был обнаружен обезглавленный труп мужчины.
Как подозревает следствие, во время питья спиртного ранее судимый 51-летний владелец квартиры несколько раз поранил ножом приятеля, после чего тот погиб. Далее преступник отрубил голову от тела и попытался убрать следы злодеяния. Но в дом пришла сожительница подозреваемого и, обнаружив мертвое тело, вызвала полицию.
Замечают, что на допросе мужчина признался в преступлении. Он заявил, что так пытался доказать, что он способен убить человека (Современный Раскольников из "Преступления и наказания" Достоевского).
В полиции отметили, что начато уголовное дело, расследование будет идти дальше.