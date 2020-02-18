ЗАМАНА - Молодая мать родила и выбросила дочку в окно на Ставрополье

Молодая мать родила и выбросила дочку в окно на Ставрополье

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18 февраля, 2020. Вторник 15:00
Молодая мать родила и выбросила дочку в окно на Ставрополье

В Ставропольском крае 18-летняя мама выкинула младенца в окно сразу после его рождения, передает региональное управление Следственного комитета.

Молодая мать родила и выбросила дочку в окно на Ставрополье
Происшествия

Инцидент случился в субботу, 15 февраля, в квартире одного из многоквартирных домов в городе Буденновск. Как сообщает следствие, молодая мама завернула только появившуюся на свет дочку в полотенце и выкинула из окна. Обнаружившая ребенка под окнами соседка вызвала скорую, которая спасла младенца.

На преступную мать открыли 2 уголовных дела по статьям «Покушение на преступление» и «Убийство матерью новорожденного ребенка». Решить последующую судьбу девочки предстоит сотрудникам опеки и попечительства

 

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