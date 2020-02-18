Причины смерти 2-х других не сообщаются. Никаких других данных о случившемся пока нет. Как и официального подтверждения.
Российский военнослужащий покончил с собой во время службы
- Автор Мадина
- 18 февраля, 2020. Вторник 14:10
Трое солдат были обнаружены мертвыми в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной бригаде, находящейся в поселке Печенга Мурманской области. Один из них совершил суицид, передает «СеверПост» со ссылкой на источник.
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