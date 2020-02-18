Российский военнослужащий покончил с собой во время службы

Автор Мадина

Трое солдат были обнаружены мертвыми в 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознаменной бригаде, находящейся в поселке Печенга Мурманской области. Один из них совершил суицид, передает «СеверПост» со ссылкой на источник.