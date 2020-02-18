На Ставрополье три автомобиля переехали сбитого пешехода

В Георгиевском городском округе водитель сбил пешехода. Мужчина шёл по проезжей части в тёмное время суток без светоотражающих элементов. Сначала на него наехал неизвестный автомобиль, после чего переехали ещё три машины, сообщают в УГИБДД по Ставропольскому краю.