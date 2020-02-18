ЗАМАНА - На Ставрополье три автомобиля переехали сбитого пешехода

На Ставрополье три автомобиля переехали сбитого пешехода

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18 февраля, 2020. Вторник 10:13
На Ставрополье три автомобиля переехали сбитого пешехода
В Георгиевском городском округе водитель сбил пешехода. Мужчина шёл по проезжей части в тёмное время суток без светоотражающих элементов. Сначала на него наехал неизвестный автомобиль, после чего переехали ещё три машины, сообщают в УГИБДД по Ставропольскому краю.
На Ставрополье три автомобиля переехали сбитого пешехода
Происшествия

Происшествие случилось в понедельник на дороге Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды. Водитель, сбивший пешехода в скором времени скрылся. 

Известно, что пострадавший скончался на месте от полученных травм, ещё до приезда скорой. Мужчина являлся жителем Башкирии, его возраст составлял 48 лет.

Сейчас разыскивается скрывшийся водитель. По факту аварии проводят проверку.

 

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