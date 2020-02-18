На Ставрополье три автомобиля переехали сбитого пешехода
- Автор Габи
- 18 февраля, 2020. Вторник 10:13
В Георгиевском городском округе водитель сбил пешехода. Мужчина шёл по проезжей части в тёмное время суток без светоотражающих элементов. Сначала на него наехал неизвестный автомобиль, после чего переехали ещё три машины, сообщают в УГИБДД по Ставропольскому краю.
Происшествие случилось в понедельник на дороге Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды. Водитель, сбивший пешехода в скором времени скрылся.
Известно, что пострадавший скончался на месте от полученных травм, ещё до приезда скорой. Мужчина являлся жителем Башкирии, его возраст составлял 48 лет.
Сейчас разыскивается скрывшийся водитель. По факту аварии проводят проверку.