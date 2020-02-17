Россиянка нашла пакет с деньгами в туалете на борту самолета

Гражданка России обнаружила пакет с деньгами на борту самолета и попыталась его оставить себе. Об этом передает замначальника Томского линейного отдела МВД России Вячеслав Трефилов, сообщает FlashSiberia.

Случай произошел на самолете, который отправлялся из Томска в Москву. Как сообщает полиция, женщина нашла в туалете упаковку, в которой были 10 000 долларов (633 тысячи рублей) и 5000 евро (343 тысячи рублей). Таким образом, обнаруженная сумма достигала почти 1 000 000 рублей.

По полученной информации, деньги оставили в самолете туристы, летевшие в Германию с пересадкой в столице. «Они направлялись на свадьбу и забыли пакет в туалете», — объяснил Трефилов. Он также поведал, что женщина попыталась оставить деньги себе, но стала участницей уголовного дела и впоследствии была обязана отдать всю сумму.