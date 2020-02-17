Незаконная рубка деревьев выявлена на территории Белиджинского участкового лесничества. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В Дербентском районе незаконно вырубили деревья на 1,2 млн рублей
- Автор Габи
- 17 февраля, 2020. Понедельник 10:47
В лесу Дербентского района республики Дагестан на незаконных основаниях вырубили 169 сосен до степени прекращения роста. Таким образом, лесному фонду причинили ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей. Об этом сообщает«АиФ Дагестан», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Дагестана.
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