ЗАМАНА - В Дербентском районе незаконно вырубили деревья на 1,2 млн рублей

В Дербентском районе незаконно вырубили деревья на 1,2 млн рублей

Автор
17 февраля, 2020. Понедельник 10:47
В Дербентском районе незаконно вырубили деревья на 1,2 млн рублей

В лесу Дербентского района республики Дагестан на незаконных основаниях вырубили 169 сосен до степени прекращения роста. Таким образом, лесному фонду причинили ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей. Об этом сообщает«АиФ Дагестан», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Дагестана.

В Дербентском районе незаконно вырубили деревья на 1,2 млн рублей
Происшествия

Незаконная рубка деревьев выявлена на территории Белиджинского участкового лесничества. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

 

Прочитано 18 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top