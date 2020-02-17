Экс-следователь Ставрополья требует компенсацию у СМИ за сломанную карьеру

Автор Габи

Экс-полицейский отдела МВД Пятигорска потребовал у издания NewsTracker компенсацию в размере 100 тысяч рубле. СМИ опубликовало заметку о его уголовном деле.