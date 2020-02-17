Расстрелявший семью в Калининграде мужчина оставил записку

Источник в правоохранительных органах передает, что 63-летний преступник, который в субботу у Центрального рынка в Калининграде убил семейную пару и поранил ребенка, оставил у себя дома записку.

"Была обнаружена записка, в которой он, как мы предполагаем, говорит о желании отомстить", - заявил источник, отметив, что из дома мужчины также изъяты патроны. Также, полиция выяснила, что преступник и убитая семейная пара долгое время враждовали из-за места для продажи овощей на рынке. Ранее мы писали, что Россиянин расстрелял семью и покончил с собой.