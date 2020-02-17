ЗАМАНА - Россиянин расстрелял семью и покончил с собой

Россиянин расстрелял семью и покончил с собой

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17 февраля, 2020. Понедельник 01:00
Россиянин расстрелял семью и покончил с собой

Мужчина в Калининграде застрелил семейную пару с ребенком и совершил суицид. Об этом передает местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Россиянин расстрелял семью и покончил с собой
Происшествия

Инцидент случился у входа в центральный рынок Калининграда. Преступник выстрелил в пару, убив их, и ранил их ребенка. После этого он совершил суицид.

Детали инцидента выясняются. 

 

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