Инцидент случился у входа в центральный рынок Калининграда. Преступник выстрелил в пару, убив их, и ранил их ребенка. После этого он совершил суицид.
Детали инцидента выясняются.
Мужчина в Калининграде застрелил семейную пару с ребенком и совершил суицид. Об этом передает местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент случился у входа в центральный рынок Калининграда. Преступник выстрелил в пару, убив их, и ранил их ребенка. После этого он совершил суицид.
Детали инцидента выясняются.
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