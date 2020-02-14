Сотрудники ювелирного магазина догнали вооруженного грабителя и отняли добычу

Безработный гражданин Гонконга с пневматическим пистолетом вбежал в ювелирный магазин и попытался украсть украшениями на миллион гонконгских долларов, но был пойман работниками ювелирного магазина. Об этом сообщает портал Asia One.

В четверг, 13 февраля, некто в маске зашел в ювелирный магазин в гонконгском районе Вонкок. На глазах у двух работников вооруженный мужчина вылил на кассу растворитель и вытащил пневматический пистолет. Он заявил, что идет ограбление, и протянул сотрудникам магазина нейлоновую сумку, в которую они должны были по его требованию поместить украшения. Все действо шло 2 минуты.

В шоке работники магазина смотрели на то, как преступник быстро уложил украшения в сумку и сбежал из здания. Вскоре сотрудники отошли от шока и побежали за вором. Втроем они смогли догнать преступника, началась драка. Драку заметил сотрудник полиции, у которого был выходной. Он присоединился к драке до прибытия на место инцидента коллег. Преступник укусил одного из работников магазина во время борьбы, его госпитализировали.

Работники ювелирного магазина отняли у преступника сумку с украшениями. В ней находилось 188 ювелирных украшений на сумму больше миллиона гонконгских долларов (8,1 миллиона рублей). Также в сумке был пневматический пистолет, которым преступник угрожал продавцам.

Преступником оказался 52-летний безработный мужчина. Полиция считает, что он работал в одиночку, но проведет дополнительное расследование, дабы точно знать были ли у него сообщники.