ЗАМАНА - Сотрудники ювелирного магазина догнали вооруженного грабителя и отняли добычу

Сотрудники ювелирного магазина догнали вооруженного грабителя и отняли добычу

Автор
14 февраля, 2020. Пятница 15:24
Сотрудники ювелирного магазина догнали вооруженного грабителя и отняли добычу

Безработный гражданин Гонконга с пневматическим пистолетом вбежал в ювелирный магазин и попытался украсть украшениями на миллион гонконгских долларов, но был пойман работниками ювелирного магазина. Об этом сообщает портал Asia One.

Сотрудники ювелирного магазина догнали вооруженного грабителя и отняли добычу
Происшествия

В четверг, 13 февраля, некто в маске зашел в ювелирный магазин в гонконгском районе Вонкок. На глазах у двух работников вооруженный мужчина вылил на кассу растворитель и вытащил пневматический пистолет. Он заявил, что идет ограбление, и протянул сотрудникам магазина нейлоновую сумку, в которую они должны были по его требованию поместить украшения. Все действо шло 2 минуты.

В шоке работники магазина смотрели на то, как преступник быстро уложил украшения в сумку и сбежал из здания. Вскоре сотрудники отошли от шока и побежали за вором. Втроем они смогли догнать преступника, началась драка. Драку заметил сотрудник полиции, у которого был выходной. Он присоединился к драке до прибытия на место инцидента коллег. Преступник укусил одного из работников магазина во время борьбы, его госпитализировали. 

Работники ювелирного магазина отняли у преступника сумку с украшениями. В ней находилось 188 ювелирных украшений на сумму больше миллиона гонконгских долларов (8,1 миллиона рублей). Также в сумке был пневматический пистолет, которым преступник угрожал продавцам.

Преступником оказался 52-летний безработный мужчина. Полиция считает, что он работал в одиночку, но проведет дополнительное расследование, дабы точно знать были ли у него сообщники.

 

Прочитано 16 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top