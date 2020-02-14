Следователи СКР обнаружили, что полицейский с июля по декабрь 2018 года был в курсе о хранении в одном из магазинов Буденновска немаркированной табачной продукции. При этом он не стал принимать каких-то мер, так как постоянно получал взятки.
Сотрудники МВД изъяли эти табачные изделия на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей, передают в краевом управлении СКР.
Расследование уголовного дела будет идти дальше.
Как сообщают в полицейском главке, мужчину уволили с работы. Также он будет наказан в соответствии с действующим законом.