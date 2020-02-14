ЗАМАНА - Ставропольский полицейский прикрывал за подарки табачный ларек

Ставропольский полицейский прикрывал за подарки табачный ларек

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14 февраля, 2020. Пятница 13:00
Ставропольский полицейский прикрывал за подарки табачный ларек

В Будённовском районе Ставрополья открыто уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в превышении должностных обязанностей.

Ставропольский полицейский прикрывал за подарки табачный ларек
Происшествия

Следователи СКР обнаружили, что полицейский с июля по декабрь 2018 года был в курсе о хранении в одном из магазинов Буденновска немаркированной табачной продукции. При этом он не стал принимать каких-то мер, так как постоянно получал взятки.

Сотрудники МВД изъяли эти табачные изделия на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей, передают в краевом управлении СКР.

Расследование уголовного дела будет идти дальше.

Как сообщают в полицейском главке, мужчину уволили с работы. Также он будет наказан в соответствии с действующим законом.

 

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