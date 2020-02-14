ЗАМАНА - Сотрудники ФСБ задержали россиянина за отправку боевикам 25 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за отправку боевикам 25 миллионов рублей

Автор
14 февраля, 2020. Пятница 11:21
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за отправку боевикам 25 миллионов рублей

В Подмосковье работники ФСБ арестовали местного мужчину за отправку террористам запрещенной в Российской федерации террористической организации «Исламское государство» 25 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 14 февраля, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за отправку боевикам 25 миллионов рублей
Происшествия

Как сообщают, обвиняемый был участником законспирированной ячейки, которая занималась сбором и переправкой денег боевикам. Работники ФСБ обнаружили механизм и схему финансирования боевиков. Сообщают, что незаконная деятельность была остановлена вместе с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России.

 

Прочитано 36 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top