Сотрудники ФСБ задержали россиянина за отправку боевикам 25 миллионов рублей

В Подмосковье работники ФСБ арестовали местного мужчину за отправку террористам запрещенной в Российской федерации террористической организации «Исламское государство» 25 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 14 февраля, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Как сообщают, обвиняемый был участником законспирированной ячейки, которая занималась сбором и переправкой денег боевикам. Работники ФСБ обнаружили механизм и схему финансирования боевиков. Сообщают, что незаконная деятельность была остановлена вместе с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России.