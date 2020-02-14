ЗАМАНА - Мужчина поссорился с семьей и 40 раз выстрелил в толпу в Таиланде

Мужчина поссорился с семьей и 40 раз выстрелил в толпу в Таиланде

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14 февраля, 2020. Пятница 09:37
Мужчина поссорился с семьей и 40 раз выстрелил в толпу в Таиланде

Полиция Бангкока арестовала мужчину, который примерно 40 раз стрелял в толпу. Об этом передает Khao Sod.

Мужчина поссорился с семьей и 40 раз выстрелил в толпу в Таиланде
Происшествия

Сообщают, что выстрелы прозвучали около 04:00 по местному времени (00:00 мск). Один из прохожих поведал, что мужчина выстрелил в воздух, а потом в толпу, гуляющую рядом с университетом Чулалонгкорн в столице Таиланда. Очевидцы позвонили в полицию, та оцепила район и арестовала преступника. Сотрудники полиции отмечают, что пострадавших нет.

Преступником оказался 44-летний Эккачай Чаруексилп. Издание замечает, что перед преступлением он серьезно поругался с семьей и ушел из дома, взяв с собой оружие.

Сотрудник полиции Китсана Пхатаначароен заметил, что случай нельзя назвать массовой стрельбой.  Но таким образом называют инцидент пользователи социальных сетей.

 

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