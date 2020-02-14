ЗАМАНА - Охотник в ХМАО из ревности изрубил друга

Охотник в ХМАО из ревности изрубил друга

Автор
14 февраля, 2020. Пятница 01:00
Охотник в ХМАО из ревности изрубил друга

Охотник разрубил на мелкие части тело своего приятеля в Ханты-Мансийском автономном округе. По предварительным данным полиции, между двумя друзьями случилась ссора из-за дамы, сообщает MK.ru

Охотник в ХМАО из ревности изрубил друга
Происшествия

Как сообщают, друзья встретились, чтобы отдохнуть на охоте. После нескольких часов поисков дичи, мужчины отошли от поселка за 100 км. Друзья решили передохнуть в охотничьем домике. Приятели разложили вещи на стол, затопили печь и достали из сумок несколько бутылок водки. После того как весь алкоголь был выпит, между приятелями случилась ссора. Слово за слово, и они начали драться. Один из них схватил охотничий нож. Мужчина ударил им своего друга, тот сразу же скончался.

Очнувшись утром, мужчина решил убрать следы убийства. Он разрубил на несколько частей труп своего друга и спрятал останки в печь. После того, как огонь сжег следы злодеяния, убийца развеял прах своего друга на улице. Полиция сработала оперативно. Они арестовали подозреваемого 35-летнего охотника. На допросе признался в сделанном. Сейчас он пребывает в СИЗО и ждет судебного решения своей участи.

 

Прочитано 28 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top