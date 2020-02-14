Охотник в ХМАО из ревности изрубил друга

Как сообщают, друзья встретились, чтобы отдохнуть на охоте. После нескольких часов поисков дичи, мужчины отошли от поселка за 100 км. Друзья решили передохнуть в охотничьем домике. Приятели разложили вещи на стол, затопили печь и достали из сумок несколько бутылок водки. После того как весь алкоголь был выпит, между приятелями случилась ссора. Слово за слово, и они начали драться. Один из них схватил охотничий нож. Мужчина ударил им своего друга, тот сразу же скончался.

Очнувшись утром, мужчина решил убрать следы убийства. Он разрубил на несколько частей труп своего друга и спрятал останки в печь. После того, как огонь сжег следы злодеяния, убийца развеял прах своего друга на улице. Полиция сработала оперативно. Они арестовали подозреваемого 35-летнего охотника. На допросе признался в сделанном. Сейчас он пребывает в СИЗО и ждет судебного решения своей участи.