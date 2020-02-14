ЗАМАНА - На даче экс-прокурора в Северной Осетии нашли тело женщины

На даче экс-прокурора в Северной Осетии нашли тело женщины

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14 февраля, 2020. Пятница 00:00
На даче экс-прокурора в Северной Осетии нашли тело женщины

На даче экс-прокурора Игоря Чельдиева в Северной Осетии нашли труп женщины. МВД выяснило, что это пропавшая более месяца назад его 45-летняя жена Ирина Боженко.

На даче экс-прокурора в Северной Осетии нашли тело женщины
Происшествия

Поиски женщины шли с января 2020 года,сообщает телеграм-канал Baza. Женщина без каких-то следов пропала прямо из своего дома. В полицию с заявлением о пропаже обратилась ее сестра. Но найти женщину тогда не получилось.

Сегодня работники МВД Северной Осетии пришли к Чельдиеву и увидели в дальнем углу его участка непонятный холмик, который выбивался из общего пейзажа. Полиция начала задавать вопросы экс-прокурору, а тот вдруг стал волноваться. Через несколько минут экс-прокурор признался, что там закопан труп его пропавшей жены.

Он клянется, что Боженко просто случайно упала и ударилась головой. Осмотр тела подтвердил, что у женщины есть серьезная черепно-мозговая травма. В данный момент сотрудники полиции собираются выяснить все обстоятельства гибели женщины.

 

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