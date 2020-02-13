На Ставрополье гость украл у хозяина с карты 700 тысяч рублей
- Автор Габи
- 13 февраля, 2020. Четверг 15:31
В Шпаковском районе полиции удалось раскрыть кражу большой суммы денег с банковской карты. Об этом сообщает newstracker.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Ставрополью.
О краже денег с карты заявил в полицию житель Шпаковского района. Он проинформировал, что с его банковского счёта исчезло 700 тысяч рублей.
Вскоре выяснилось, что кражу совершил приятель мужчины, который пришёл к нему погостить. Находясь в гостях у приятеля, он узнал, что у того на банковской карте крупная сумма денег.
Попросив позвонить, грабитель установил банковское приложение, после чего перевёл все деньги себе на счёт.