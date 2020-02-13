О краже денег с карты заявил в полицию житель Шпаковского района. Он проинформировал, что с его банковского счёта исчезло 700 тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, что кражу совершил приятель мужчины, который пришёл к нему погостить. Находясь в гостях у приятеля, он узнал, что у того на банковской карте крупная сумма денег.