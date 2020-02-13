ЗАМАНА - На Ставрополье гость украл у хозяина с карты 700 тысяч рублей

На Ставрополье гость украл у хозяина с карты 700 тысяч рублей

Автор
13 февраля, 2020. Четверг 15:31
На Ставрополье гость украл у хозяина с карты 700 тысяч рублей
В Шпаковском районе полиции удалось раскрыть кражу большой суммы денег с банковской карты. Об этом сообщает newstracker.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Ставрополью.
На Ставрополье гость украл у хозяина с карты 700 тысяч рублей
Происшествия

О краже денег с карты заявил в полицию житель Шпаковского района. Он проинформировал, что с его банковского счёта исчезло 700 тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, что кражу совершил приятель мужчины, который пришёл к нему погостить. Находясь в гостях у приятеля, он узнал, что у того на банковской карте крупная сумма денег.

Попросив позвонить, грабитель установил банковское приложение, после чего перевёл все деньги себе на счёт.

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top