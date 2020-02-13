ЗАМАНА - Россиянка отсудила у детсада 600 тысяч рублей за пролитый на ребенка компот

Россиянка отсудила у детсада 600 тысяч рублей за пролитый на ребенка компот

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13 февраля, 2020. Четверг 13:33
Россиянка отсудила у детсада 600 тысяч рублей за пролитый на ребенка компот

В Воронеже женщина отсудила у детского сада 600 тысяч рублей в качестве компенсации за пролитый на ее дочку литр горячего компота. Об этом сообщают на сайте региональной прокуратуры.

Россиянка отсудила у детсада 600 тысяч рублей за пролитый на ребенка компот
Происшествия

В результате пролития компота шестилетний ребенок получил ожоги различной степени тяжести. Девочка 2 месяца пребывала на лечении в больнице и перенесла операцию. 

Суд выяснил, что в апреле 2017 года девочка столкнулась с помощницей воспитателя, которая несла кастрюлю с горячим компотом. В итоге помощница пролила на ребенка более литра горячего компота, что нанесло девочке вред здоровью средней тяжести.

По факту случившегося начали уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Суд взыскал в пользу пострадавшего ребенка 500 тысяч рублей и еще 100 тысяч — в пользу ее мамы.

 

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