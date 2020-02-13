На Ставрополье за 7 дней раскупили трехмесячный запас медицинских масок

Жители Ставрополья быстро скупают противовирусные препараты и медицинские маски, вопреки тому, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже, чем в прошлом году. За неделю в регионе раскупили трёхмесячный запас масок, который бы понадобился в случае эпидемии, сообщили 13 февраля в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения по результатам совещания с руководителями фармацевтических организаций.

За предыдущую неделю (3−9 февраля) на Ставрополье зарегистрировали свыше 17,7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, если сравнивать с серединой января, то рост заболеваемости составляет 5,8%. Но следует отметить, что это ниже уровня 2019 года практически на 30%.

Напомним, рост продаж медицинских масок в основном приходится на время распространения эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. Но в 2020 году внезапно увеличивается спроса из-за новостей о распространении коронавируса в мире. Известно, что в некоторых регионах страны некоторые аптеки завысили цены на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты.