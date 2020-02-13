Задержали и арестовали помощника судьи Каспийского городского суда Абдусаллама Магомедова. Его арестовали на два месяца, в доме обвиняемого правоохранительные органы провели обыски по адресам в Махачкале и Каспийске.
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Помощник одного из судей Каспийского городского суда в РД обвиняется во взяточничестве, на данный момент он арестован, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на источник в силовых структурах.
Задержали и арестовали помощника судьи Каспийского городского суда Абдусаллама Магомедова. Его арестовали на два месяца, в доме обвиняемого правоохранительные органы провели обыски по адресам в Махачкале и Каспийске.
Подробнее читайте здесь
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