ЗАМАНА - В Дагестане за взятку арестован помощник судьи

В Дагестане за взятку арестован помощник судьи

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13 февраля, 2020. Четверг 09:52
В Дагестане за взятку арестован помощник судьи

Помощник одного из судей Каспийского городского суда в РД обвиняется во взяточничестве, на данный момент он арестован, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на источник в силовых структурах.

В Дагестане за взятку арестован помощник судьи
Происшествия

Задержали и арестовали помощника судьи Каспийского городского суда Абдусаллама Магомедова. Его арестовали на два месяца, в доме обвиняемого правоохранительные органы провели обыски по адресам в Махачкале и Каспийске.

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