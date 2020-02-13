Гигантский скелет неопознанного существа вынесло на берег после шторма

На берег шотландского города Абердин выбросило громадный скелет неизвестного создания. Информация об этом публиковалась в группе Fubar News на Facebook.

В воскресенье, 9 февраля, админ группы, решивший сохранить анонимность, поведал, что обнаружил на пляже на странный скелет. «У кого-нибудь есть версии, что это может быть?» — спросил людей автор поста, опубликовав фотки скелета. Он заявил о находке через несколько часов после шторма «Сиара», который случился в Великобритании.