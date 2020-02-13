В воскресенье, 9 февраля, админ группы, решивший сохранить анонимность, поведал, что обнаружил на пляже на странный скелет. «У кого-нибудь есть версии, что это может быть?» — спросил людей автор поста, опубликовав фотки скелета. Он заявил о находке через несколько часов после шторма «Сиара», который случился в Великобритании.
Гигантский скелет неопознанного существа вынесло на берег после шторма
- Автор Мадина
- 13 февраля, 2020. Четверг 09:24
На берег шотландского города Абердин выбросило громадный скелет неизвестного создания. Информация об этом публиковалась в группе Fubar News на Facebook.
Последнее от Мадина
- Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана
- В Дагестане реализуют нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»
- Совещание по проведению комплексных кадастровых работ на 2020 год прошло в Правительстве Дагестана
- В Дагестане реализуют нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости»
- Дочь Дуэйна Джонсона станет первой в истории спорта рестлером в четвертом поколении