ЗАМАНА - Гигантский скелет неопознанного существа вынесло на берег после шторма

Гигантский скелет неопознанного существа вынесло на берег после шторма

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13 февраля, 2020. Четверг 09:24
Гигантский скелет неопознанного существа вынесло на берег после шторма

На берег шотландского города Абердин выбросило громадный скелет неизвестного создания. Информация об этом публиковалась в группе Fubar News на Facebook.

Гигантский скелет неопознанного существа вынесло на берег после шторма
Происшествия

В воскресенье, 9 февраля, админ группы, решивший сохранить анонимность, поведал, что обнаружил на пляже на странный скелет. «У кого-нибудь есть версии, что это может быть?» — спросил людей автор поста, опубликовав фотки скелета. Он заявил о находке через несколько часов после шторма «Сиара», который случился в Великобритании. 

 

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взяты из открытых источников
 

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