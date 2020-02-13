В Дагестане чиновников могут уволить за неуплату транспортного налога

Чиновников из Дагестана грозятся уволить за неуплату транспортного налога. Об этом сообщил Глава РД Владимир Васильев в рамках общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан».

Васильев отметил, что в 2019 году собранные в регионе 771 млн рублей транспортного налога направили на то, чтобы построить муниципальные дороги.

Также, он добавил, что в 2020 году планируется получить 1,2 млрд транспортного налога.