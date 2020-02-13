Васильев отметил, что в 2019 году собранные в регионе 771 млн рублей транспортного налога направили на то, чтобы построить муниципальные дороги.
Также, он добавил, что в 2020 году планируется получить 1,2 млрд транспортного налога.
Чиновников из Дагестана грозятся уволить за неуплату транспортного налога. Об этом сообщил Глава РД Владимир Васильев в рамках общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан».
Васильев отметил, что в 2019 году собранные в регионе 771 млн рублей транспортного налога направили на то, чтобы построить муниципальные дороги.
Также, он добавил, что в 2020 году планируется получить 1,2 млрд транспортного налога.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..