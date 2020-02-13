ЗАМАНА - В Дагестане чиновников могут уволить за неуплату транспортного налога

В Дагестане чиновников могут уволить за неуплату транспортного налога

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13 февраля, 2020. Четверг 00:26
В Дагестане чиновников могут уволить за неуплату транспортного налога

Чиновников из Дагестана грозятся уволить за неуплату транспортного налога. Об этом сообщил Глава РД Владимир Васильев  в рамках общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан».

В Дагестане чиновников могут уволить за неуплату транспортного налога
Происшествия

Васильев отметил, что в 2019 году собранные в регионе 771 млн рублей транспортного налога направили на то, чтобы построить муниципальные дороги. 

Также, он добавил, что в 2020 году планируется получить 1,2 млрд транспортного налога.

 

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