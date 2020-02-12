Заседание суда проходило во вторник, 11 февраля. Обвиняемый Бурак С. не признает своей вины и требовал его освободить. Но суд признал его вину по статьям «подвержение опасности жизней людей посредством отравления еды или ее порчи» и «порча товаров и подвержение опасности здоровья клиента». Мужчину ожидают два с половиной года в тюрьме. Случай произошел в городе Эскишехир в 2017 году. Курьер привез пиццу, ему тогда было 18 лет, открыл коробку и наклонился над ней с телефоном в руке. Он плюнул в пиццу, сфоткал это, а затем принес ее на 5 этаж заказчику по имени Хусейн Альюз.
Курьера отправили за решетку на два с половиной года за плевок в пиццу
- Автор Мадина
- 12 февраля, 2020. Среда 15:25
В Турции суд приговорил курьера к тюремному заключению за плевок в пиццу. Информацию об этом опубликовали в Courthouse News Service.
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