Курьера отправили за решетку на два с половиной года за плевок в пиццу

Заседание суда проходило во вторник, 11 февраля. Обвиняемый Бурак С. не признает своей вины и требовал его освободить. Но суд признал его вину по статьям «подвержение опасности жизней людей посредством отравления еды или ее порчи» и «порча товаров и подвержение опасности здоровья клиента». Мужчину ожидают два с половиной года в тюрьме. Случай произошел в городе Эскишехир в 2017 году. Курьер привез пиццу, ему тогда было 18 лет, открыл коробку и наклонился над ней с телефоном в руке. Он плюнул в пиццу, сфоткал это, а затем принес ее на 5 этаж заказчику по имени Хусейн Альюз.