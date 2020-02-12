ЗАМАНА - В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

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12 февраля, 2020. Среда 14:29
В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили туристов из Украины, России и Беларуси за то, что они говорили на русском языке. Об этом сообщил на своей странице в Facebook 9 февраля один из избитых поляков, который был вместе с туристами.

Драка случилась в ночь на 9 февраля. Неизвестные люди с криками «Польша для поляков» набросились на группу туристов из 5 человек, среди которых были иностранцы, а также граждане Польши. Как сообщил поляк, инициаторы драки не чувствовали угрызений совести даже из-за того, что ударили женщину. 

Кроме того, поляка поразило, что проходившие мимо люди на улице никак не пытались помочь туристам и остановить нападавших. Он заметил, что бывал в разных странах, но везде он чувствовал уважение и знал, что может рассчитывать на помощь других людей.

Поляк считает, что в последнее время случаи притеснений и нападений на национальной основе стали чаще, и он не знает, как приглашать в Польшу своих близких и друзей.

Сообщают, что Польша разыскивает нападавших, которые попали в объектив камер. 

 

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