Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Экс-руководитель одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы, передала РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Происшествия Трагичный инцидент случился после оглашения принятого наказания судьей.

Как сообщила Солопова, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к наказанию ниже низшего предела — 3 годам отбывания в колонии строгого режима.

На месте произошедшего работают сотрудники полиции и СК. Каким образом Свиридов смог пронести в зал суда оружие, будучи под подпиской о невыезде, будет выясняться.