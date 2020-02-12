Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
- Автор Мадина
- 12 февраля, 2020. Среда 14:18
Экс-руководитель одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы, передала РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Трагичный инцидент случился после оглашения принятого наказания судьей.
Как сообщила Солопова, Свиридова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере и приговорили к наказанию ниже низшего предела — 3 годам отбывания в колонии строгого режима.
На месте произошедшего работают сотрудники полиции и СК. Каким образом Свиридов смог пронести в зал суда оружие, будучи под подпиской о невыезде, будет выясняться.
В СК сообщают о проверке причин случившегося. Следователи начнут проверку обеспечения режима безопасности в суде, дабы решить вопрос о начале уголовного дела.
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