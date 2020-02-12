Возле станции московского метро на снегу нашли двухмесячного ребенка

В Дорогомиловском районе Москвы работник метро нашел на снегу младенца, на вид ему было 2-3 месяца.

Как сообщают, младенца нашли 12 февраля. Его отвезли в одну из детских московских больниц. С ребенком все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция ищет родителей младенца.