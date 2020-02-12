ЗАМАНА - Возле станции московского метро на снегу нашли двухмесячного ребенка

Возле станции московского метро на снегу нашли двухмесячного ребенка

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12 февраля, 2020. Среда 11:34
Возле станции московского метро на снегу нашли двухмесячного ребенка

В Дорогомиловском районе Москвы работник метро нашел на снегу младенца, на вид ему было 2-3 месяца. 

Возле станции московского метро на снегу нашли двухмесячного ребенка
Происшествия

Как сообщают, младенца нашли 12 февраля. Его отвезли в одну из детских московских больниц. С ребенком все в порядке, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полиция ищет родителей младенца.

 

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