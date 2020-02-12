ЗАМАНА - Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

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12 февраля, 2020. Среда 09:26
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских предпринимателей обнаружили мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной гибели обозначили утечку газа, передает Información.

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Происшествия

Как сообщают, умершие — 62-летние бизнесмены. Они спали в разных комнатах и оба отравились угарным газом, не проснувшись. Трагичная ситуация случилась из-за неисправного газового котла в здании, которое принадлежало одному из граждан России.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия после того, как родственники одного из бизнесменов не смогли до него дозвониться и стали бить тревогу. Судебно-медицинский эксперт сделал подтверждение, что следов насильственной гибели нет. Следователи также не нашли никаких следов того, что дом пытались ограбить. Имена бизнесменов не раскрываются.

 

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