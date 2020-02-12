ЗАМАНА - На Ставрополье хакеры взломали 18 банкоматов

На Ставрополье хакеры взломали 18 банкоматов

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12 февраля, 2020. Среда 01:23
На Ставрополье хакеры взломали 18 банкоматов

На Ставрополье злоумышленники создали вредоносную программу, с помощью которой смогли удалённо вскрыть банковские терминалы.

На Ставрополье хакеры взломали 18 банкоматов
Происшествия

В  целом их «заработок» составил 13 миллионов рублей. Все материалы по уголовному делу отправили в суд на рассмотрение.

 

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