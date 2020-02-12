В целом их «заработок» составил 13 миллионов рублей. Все материалы по уголовному делу отправили в суд на рассмотрение.
На Ставрополье хакеры взломали 18 банкоматов
- Автор Габи
- 12 февраля, 2020. Среда 01:23
На Ставрополье злоумышленники создали вредоносную программу, с помощью которой смогли удалённо вскрыть банковские терминалы.
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