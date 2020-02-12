ЗАМАНА - На Ставрополье наказали изверга привязавшего лису к капоту машины

На Ставрополье наказали изверга привязавшего лису к капоту машины

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12 февраля, 2020. Среда 00:30
На Ставрополье наказали изверга привязавшего лису к капоту машины

Хозяина машины, привязавшего лису к капоту автомобиля в Минводах, было решено привлечь к административной ответственности за то, что он нарушил законодательство о безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

На Ставрополье наказали изверга привязавшего лису к капоту машины
Происшествия

Правоохранительные органы провели проверку и определили, что животное убили на охоте, которая проходила в общедоступных угодьях. После этого автовладелец повесил её на капот, чтобы сфотографиовать. По факту нарушения хозяин машины привлечён к административной ответственности.

 

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