Правоохранительные органы провели проверку и определили, что животное убили на охоте, которая проходила в общедоступных угодьях. После этого автовладелец повесил её на капот, чтобы сфотографиовать. По факту нарушения хозяин машины привлечён к административной ответственности.
На Ставрополье наказали изверга привязавшего лису к капоту машины
- Автор Габи
- 12 февраля, 2020. Среда 00:30
Хозяина машины, привязавшего лису к капоту автомобиля в Минводах, было решено привлечь к административной ответственности за то, что он нарушил законодательство о безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
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