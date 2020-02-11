Так, у руководителя организации получилось скрыть 18 миллионов 300 тысяч рублей налогов. Против него начато уголовное дело, а в компании полицейские устроили обыск, изъяв всю бухгалтерскую документацию.
В Ставрополе бизнесмен скрыл от налоговой больше 18 миллионов рублей
- Автор Мадина
- 11 февраля, 2020. Вторник 16:28
Директор ООО «Опторгзерно» обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Как передали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по региону, предприниматель с 2015 по 2016 год предоставлял фейковые декларации, содержащие ложные данные.
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