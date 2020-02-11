В Ставрополе бизнесмен скрыл от налоговой больше 18 миллионов рублей

Автор Мадина

Директор ООО «Опторгзерно» обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Как передали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР по региону, предприниматель с 2015 по 2016 год предоставлял фейковые декларации, содержащие ложные данные.