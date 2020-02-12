Эй Джей МакКрэди увидел на стенах своей квартиры подтеки неизвестной жидкости. Похожая на смолу темная субстанция проникала из трещины в потолке, текла за стеллажом на стене и капала на пол.
МакКрэди и его сосед по комнате вызвали рабочего, дабы найти причину появления жидкости. Рабочий заявил, что не понимает, что могло послужить причиной протечки, и не смог узнать, что представляет собой странная субстанция. Он поднялся в квартиру этажом выше, дабы спросить, нет ли похожих проблем у ее жителей, и нашел там тело.
Выяснилось, что хозяин этой квартиры умер больше недели назад. Тело умершего разложилось и жидкость от него начала протекать в квартиру МакКрэди. Приехавшие на место сотрудники полиции выяснили, что мужчина умер во сне.