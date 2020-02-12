Мужчина нашел умершего соседа по темным подтекам на стене своей квартиры

Гражданин американского города Миннеаполис, штат Миннесота, нашел мертвого соседа сверху после того, как стены его дома покрылись темными подтеками, передает издание The Mirror.

Эй Джей МакКрэди увидел на стенах своей квартиры подтеки неизвестной жидкости. Похожая на смолу темная субстанция проникала из трещины в потолке, текла за стеллажом на стене и капала на пол.

МакКрэди и его сосед по комнате вызвали рабочего, дабы найти причину появления жидкости. Рабочий заявил, что не понимает, что могло послужить причиной протечки, и не смог узнать, что представляет собой странная субстанция. Он поднялся в квартиру этажом выше, дабы спросить, нет ли похожих проблем у ее жителей, и нашел там тело.

Выяснилось, что хозяин этой квартиры умер больше недели назад. Тело умершего разложилось и жидкость от него начала протекать в квартиру МакКрэди. Приехавшие на место сотрудники полиции выяснили, что мужчина умер во сне.